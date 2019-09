Cucinelli 'best dressed' per Vanity Fair

Brunello Cucinelli è stato incluso nella lista "the best dressed 2019" del celebre magazine Vanity Fair Usa. Citato insieme a celebrity di fama mondiale come Marc Jacobs, Diane Keaton, Zoe Kravitz, Celine Dion, Rami Malek, Priyanka Chopra Jonas, Chloe Sevigny, Gemma Chan, Maershala Ali, Keanu Reeves, Amal e George Clooney, David e Victoria Beckham, Zendaya, Brad Pitt e Celin Dion.

Ringraziando sul suo profilo Instagram l'editor in chief di Vanity Fair America Radhika Jones, Cucinelli ha detto: "E' vero, gli abiti non sono semplicemente abiti, ma parlano di noi e rivelano chi siamo. Ho sempre pensato allo stile come a qualcosa di garbato e amabile, alla semplicità come fattore di bellezza e alla gentilezza come una cosa nobile che trasmettiamo agli altri come gli abiti che indossiamo".