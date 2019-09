Cresce raccolta differenziata rifiuti

"In Umbria continua la crescita costante della raccolta differenziata dei rifiuti. Nel primo semestre 2019 è stato superato l'obiettivo fissato dalla legge nazionale, pari al 65 per cento": lo ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini. Secondo la quale "nell'arco di dieci anni, grazie all'applicazione del Piano regionale dei rifiuti e a una politica sempre più esigente e attenta all'istanza ambientale in un'ottica di economia circolare con diverse misure urgenti stabilite dalla Giunta regionale per accelerare l'incremento della raccolta differenziata, la percentuale è più che raddoppiata, passando dal 31,3 per cento del 2009 al 65,5 per cento, il valore medio raggiunto da gennaio a giugno di quest'anno".

Cecchini ha reso noti i risultati del monitoraggio semestrale sull'andamento della raccolta differenziata in Umbria contenuti nella relazione predisposta dal Servizio regionale. "Risultati positivi - sottolinea - che dimostrano che stiamo operando bene".