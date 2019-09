Perugia Flower Show edizione autunnale

Perugia Flower Show, la mostra mercato di piante rare ed inconsuete, anche quest'anno torna con il suo appuntamento autunnale il 21 e 22 settembre nella cornice dei Giardini del Frontone, in Borgo XX Giugno.

La mostra mercato permetterà di scoprire in anteprima nazionale le novità del settore e di incontrare i migliori collezionisti e produttori di rarità botaniche. L'esposizione sarà interamente dedicata alle varietà più affascinanti che raggiungono il loro massimo splendore nel periodo che va da settembre a gennaio per permettere a chiunque di avere un giardino o semplicemente un balcone fiorito tutto l'anno.

Sessanta gli espositori con le loro collezioni, come gli arbusti insoliti, alberi da frutto di ogni varietà da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate. Non mancheranno le migliori varietà di camelie, alcune già pronte per la loro fioritura autunnale-invernale, collezioni di aceri giapponesi e tantissime varietà incosuete di Hydrangea.