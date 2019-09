Nuovo comandante compagnia Perugia gdf

Il capitano Roberta Schiavulli è il nuovo comandante della compagnia di Perugia della guardia di finanza. Classe 1991, originaria di Cerignola (Foggia), in servizio dal 2010, sostituisce il capitano Paolo Iannariello.

Laureata in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, il capitano Schiavulli al termine del percorso di addestramento - è detto in un comunicato della fiamme gialle - è stata impiegata presso il Nucleo operativo del gruppo di Orbassano (Torino), per poi comandare la tenenza di Cecina, nel livornese.