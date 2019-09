Fiamme ad auto a gpl in parcheggio A1

Un incendio ha interessato un'auto, alimentata a gpl, in sosta all'interno dell'area di servizio Giove nord, lungo l'Autosole.

Nessuno è rimasto ferito. Nel momento in cui sono divampate le fiamme la vettura era vuota.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Orvieto, che ha evacuato la zona nei pressi dell'incendio per evitare eventuali rischi in caso di esplosione, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Questi sono intervenuti da Amelia con l'ausilio di un'autobotte del comando provinciale di Terni. Le fiamme hanno comunque danneggiato anche i pannelli fotovoltaici della copertura del parcheggio.