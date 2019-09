Umbria Green Festival dal 3 al 6 ottobre

Il premio Nobel per la pace Riccardo Valentini, insignito nel 2007 insieme all'ex vicepresidente americano Al Gore per il suo impegno nella difesa dell'ambiente, Fabrizio Gifuni, Jacopo Fo, Sandro Veronesi, Valerio Rossi Albertini: sono alcuni degli ospiti della terza edizione dell'Umbria Green Festival, in programma dal 3 al 6 ottobre tra Terni, Narni e, novità di quest'anno, Todi.

Oltre 60 i relatori che parteciperanno alla manifestazione, presentata questa mattina in una conferenza stampa a Terni. Tra questi ci saranno scienziati, professori universitari, scrittori e artisti, che parleranno di ambiente per un futuro sostenibile, di cambiamenti climatici e di mobilità elettrica. Umbria Green Festival è una manifestazione promossa dall'Associazione culturale De Rerum Natura, con la segreteria organizzativa di Techne srl, azienda umbra che si occupa di sostenibilità e mobilità elettrica, in co-organizzazione con il Garden Club Terni e il patrocinio, tra gli altri, del ministero dell'Ambiente.



Data ultima modifica 09 settembre 2019 ore 17:03