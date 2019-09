Nuova tecnica Chirurgia toracica Terni

Nuovo traguardo per la struttura di Chirurgia toracica dell'ospedale di Terni, dove è stata recentemente introdotta una nuova procedura di intervento di video-torascopia a paziente sveglio, cioè non intubato ma in sedazione cosciente ed anestesia locale.

Eseguita per l'esplorazione diagnostica e i prelievi bioptici del cavo pleurico dall'equipe del professor Mark Ragusa, in collaborazione con quella dei cardioanestesisti guidata dal dottor Fabrizio Ferilli, permette - sottolinea il Santa Maria - una riduzione dei rischi per i pazienti, oltre che dei costi per l'azienda, e va ad ampliare la platea di pazienti candidati a tale tipologia di esame diagnostico invasivo, includendo chi sarebbe escluso perché giudicato non idoneo all'anestesia generale.