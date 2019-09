Marini, nuova governace ricostruzione

Un nuovo modello di governance per la ricostruzione post sisma nelle aree del Centro Italia colpite nel 2016: a invocarlo è l'ex presidente della Regione, Catiuscia Marini che, da "semplice cittadina", è tornata sull'argomento prendendo spunto dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'ha fatto attraverso il proprio profilo Facebook.

Marini scrive di avere "ascoltato" le dichiarazioni del premier e "il suo impegno per la ricostruzione", ma - ha sottolineato - "se non si vuole che questa dichiarazione sia di mero principio o retorica sarebbe opportuno nominare i presidenti di Regione Commissari per la ricostruzione ed i sindaci dei Comuni colpiti vice commissari".

L'ex governatrice ha evidenziato che "la ricostruzione è guidata da regole comuni per l'accesso ai contributi, ma con diverse leggi regionali in materia edilizia ed urbanistica e con Piani regolatori generali comunali, solo chi è sul territorio può guidare la ricostruzione".