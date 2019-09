Proroga domande imprese con danni sisma

E' stata prorogata al 16 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate ai contributi previsti per il sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 2016, originariamente fissato al 16 settembre. La nuova data è stata decisa dal presidente della Regione, Fabio Paparelli, come vicecommissario del Governo per la ricostruzione.

"Abbiamo ritenuto opportuno e necessario - ha spiegato Paparelli - accogliere le numerose richieste di proroga che ci sono arrivate dalle imprese dell'area colpita dal terremoto, che hanno effettivamente bisogno di una attenta e più approfondita programmazione degli investimenti che dovranno realizzare, anche utilizzando i fondi messi a disposizione dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 10 maggio 2018.

Inoltre, sono state aggiornate le spese ammissibili ed è stata anche modificata la modulistica per la presentazione delle domande".