A Perugia corso medicina dell'evidenza

Giovani neurologi, fisioterapisti, infermieri, specializzandi e ricercatori in neurologia, provenienti da tutto il mondo, si riuniranno a Perugia dal 10 al 13 settembre per un corso di alta formazione sulla medicina basata sull'evidenza, utilizzando l'esempio delle malattie cerebrovascolari. L'iniziativa è organizzata dal Cochrane neurological sciences field, gruppo di lavoro dell'organizzazione internazionale che dal 2007 ha sede a Perugia, presso la Regione Umbria.

Si tratta - spiegano gli organizzatori - di una summer school tesa a colmare il divario che spesso può esserci tra ricerca medica e pratica clinica per una migliore gestione dei pazienti, in particolare di quelli colpiti da ictus.

I partecipanti arriveranno da Australia, Belgio, Colombia, Equador, Romania, Russia, Turchia, Regno Unito e Italia. Il corso, intitolato "Methodology: what is it? Hints from clinical settings", sarà tenuto da esperti di rilievo internazionale.