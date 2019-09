Torna "Fili in Trama" a Panicale

Si accendono i riflettori sulla settima edizione di "Fili in Trama", la mostra mercato internazionale del merletto e del ricamo che torna a Panicale dal 13 al 15 settembre grazie all'organizzazione e al finanziamento del Gal Trasimeno-Orvietano.

Un ricco calendario di eventi presentato in una conferenza stampa da Francesca Caproni e Luca Sciurpa, rispettivamente direttrice e consigliere del Gal Trasimeno-Orvietano e dal consigliere della Provincia di Perugia Erika Borghesi. Presente anche il vicesindaco di Panicale, Anna Buso.

"Un evento - ha spiegato la direttrice del Gal, Francesca Caproni - oramai conosciuto non solo in tutta Italia ma anche in Europa e nel mondo. Lo dimostra anche il fatto che questo anno avremo 75 espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia, comprese le più ambite scuole di ricamo e sette delegazioni straniere provenienti da Grecia, Portogallo, Germania, Inghilterra, Russia, Estonia e Polonia".