Concerto sotto quercia secolare Norcia

Si terrà all'ombra della secolare quercia di Nottoria, il 16 settembre a Norcia, a tenere a battesino Two for tree and Orchestra, il nuovo progetto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in anteprima assoluta a ingresso gratuito per la Sagra musicale umbra 2019.

Un "concerto bucolico" - sottolineano gli organizzatori - che nasce "dall'incontro tra uomo e natura e rimette il suono in dialogo col respiro del vento e il fruscio delle foglie".

L'appuntamento è promosso con il patrocinio e la collaborazione di Alberi Maestri aps, associazione per la tutela degli alberi, che promuove la salvaguardia dell'ambiente e in particolare la cura e la tutela del patrimonio arboreo. Un patrimonio rappresentato dal grande albero alle porte di Norcia.

Anche per questo, vista la delicatezza ambientale del luogo, non si potrà raggiungere la sede del concerto in auto, ma si dovrà parcheggiare lungo le mura di Norcia e da lì - con un transfert gratuito - si potrà arrivare a Nottoria.