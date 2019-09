Aperti i termini "Storie di Alternanza"

Aperti i termini per partecipare alla terza edizione del Premio "Storie di Alternanza".

Una iniziativa promossa da Unioncamere italiana e Camera di commercio di Perugia per valorizzare e dare visibilità ai progetti d'alternanza scuola-lavoro, attraverso video-racconti ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti secondari superiori. Con il Premio Storie di Alternanza si vuole accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e attivare una proficua collaborazione tra le scuole, le imprese e gli enti coinvolti.

Il Premio è suddiviso in due distinte categorie, ovvero Licei e Istituti tecnici e professionali, e prevede premi in denaro per le prime tre scuole classificate in ciascuna categoria.

Sono due i livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio di Perugia, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale.



