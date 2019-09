A GeckoFest storie di ripartenze

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 4 SET - Vuole essere un evento in gemellaggio con Norcia, colpita dal terremoto del 2016, il GeckoFest 2019, in programma il 13 e 14 settembre a Spina di Marsciano. Un luogo dove le esperienze legate al tema dei "Cambiamenti" si incontreranno sotto lo sguardo del gecko, "animale dalle mille risorse e dalla straordinaria capacità di restare attaccato all'ambiente in cui vive" sottolineano gli organizzatori dell'appuntamento.

Il festival proporrà storie di campioni "che vincono sfidando se stessi", esempi e casi di eccellenze in ambito ambientale, tecnologico e artistico, racconti di uomini e donne che hanno saputo trasformare l'energia distruttiva in futuro. Punto di partenza è la parola "Adaptation" che non significa semplicemente "adattarsi" - viene spiegato ancora - ma nelle difficoltà cogliere opportunità per spingere l'orizzonte più lontano, oltre.

Sul palco del GeckoFest si alterneranno momenti istituzionali, confronti, racconti, proiezioni, approfondimenti scientifici, musica.