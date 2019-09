Pm, archiviare accusa ex primario Perugia

La procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione del procedimento avviato a carico della professoressa Susanna Esposito, ex responsabile della clinica pediatrica dell'ospedale ora in servizio a Parma, che era stata accusata di false attestazioni per avere sostenuto di essere stata al lavoro mentre sarebbe stata impegnata in visite private a Milano. La notizia è riportata da Nazione e Corriere dell'Umbria secondo i quali i magistrati hanno ritenuto "l'infondatezza della notizia di reato".

Il fascicolo era stato aperto dopo una segnalazione in procura dell'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'ospedale che aveva ipotizzato presunte anomalie relative alle presenze di Esposito. Dall'esame di tabulati telefonici e celle, la guardia di finanza - si legge sulla Nazione - ha invece accertato che il medico si trovava a Perugia.

Alla vicenda Esposito è dedicato anche uno dei filoni dell'inchiesta sui concorsi all'ospedale di Perugia che sarebbero stati 'pilotati' da esponenti locali del Pd.