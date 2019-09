Nuovo comandante Gruppo Foligno gdf

Nuovo comandante per il Gruppo della guardia di finanza di Foligno, istituito il primo gennaio scorso. E' il capitano Silvia Patrizi, 35 anni, originaria di Roma, in servizio dal 2006, che si occuperà di dirigere e supervisionare l'attività svolta dalla compagnia di Foligno, da quella di Spoleto e dalla tenenza di Todi.

Laureata in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha comandato per due anni la tenenza di Pozzallo, nel ragusano, per poi essere assegnata al Nucleo di polizia tributaria della capitale. Reparto "altamente specializzato" - spiega la guardia di finanza - operante in contesti di "particolare complessità".

Prima di essere assegnata al gruppo di Foligno, ha ricoperto il ruolo di comandante di compagnia presso la Scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila, curando la formazione militare e professionale dei giovani allievi marescialli.



Data ultima modifica 03 settembre 2019 ore 15:06