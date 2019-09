Ferisce il marito con un'arma da taglio

(ANSA) - PERUGIA, 3 SET - Avrebbe accoltellato il marito, rimasto gravemente ferito, poi avrebbe rivolto l'arma verso di sé, procurandosi lesioni a un braccio: la donna - italiana di 54 anni, residente in una zona periferica di Perugia - è stata arrestata dalla polizia.

L'episodio è avvenuto mentre il marito stava dormendo all'interno dell'abitazione familiare.

A seguito della richiesta di intervento giunta al 113, sono giunti sul posto gli equipaggi in servizio di controllo del territorio, la squadra mobile e la polizia scientifica.

Secondo quanto riferito, non risultano precedenti episodi di violenza nell'ambito del nucleo familiare. I motivi del gesto sono al momento sconosciuti. La donna è stata rinchiusa in carcere in attesa dell'udienza di convalida.