A Monteluco di Spoleto torna la Bat Night

Inserita nel cartellone di Spoleto d'Estate 2019, torna la Bat Night a Monteluco, una giornata, in programma venerdì 6 settembre, che si tiene in tutta Europa. L'iniziativa, organizzata dalla Pro loco della frazione e dal Comune di Spoleto in collaborazione con lo Studio Naturalistico Hyla, è stata realizzata per conoscere più da vicino gli unici mammiferi capaci di volare.

I partecipanti si ritroveranno ai prati di Monteluco. Tra le attività in programma la costruzione di bat box, un laboratorio per bambini con pipistrelli giocattolo, una escursione al Bosco sacro, la visita alla mostra sui chirotteri e verifica dei piopistrelli. Ci sarà poi un'escursione notturna, per applicare le tecniche di monitoraggio e riconoscimento, con l'ascolto degli ultrasuoni emessi dai pipistrelli con il bat-detector, la cattura e il rilascio di pipistrelli con mist-net, l'identificazione delle singole specie contattate e la descrizione della loro biologia e delle loro abitudini.