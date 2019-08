Ministro, via 19 detenuti carcere Perugia

"Sto seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo da qualche giorno nel carcere umbro di Perugia Capanne. Una situazione delicata che ha avuto il suo momento di massima tensione il 30 agosto e che, grazie all'abnegazione e alla professionalità della Polizia penitenziaria in servizio nell'istituto, pare essere stato superato". Così il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, dopo i disordini avvenuti negli ultimi giorni nell'istituto di pena. Annunciando che saranno rapidamente attuati "i trasferimenti disposti dal Dipartimento amministrazione penitenziaria per motivi di sicurezza per 19 detenuti individuati come i più facinorosi, che saranno spostati in altri istituti extra-distretto. Ringrazio per questo, oltre la Polizia penitenziaria, il capo del Dap e la vice, intervenuti in prima persona, e tutti quanti, sia al Provveditorato sia in Istituto, si sono adoperati senza risparmio in questi ultimi giorni", conclude Bonafede.