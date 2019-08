Da Regione fondi per strade e decoro

E' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero 44 del 28 agosto, l'avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni: lo ha reso noto il presidente umbro Fabio Paparelli. Spiegando che è rivolto ai Comuni di Terni, Narni, Cerreto di Spoleto, Baschi e Alviano e mette a disposizione risorse per complessivi 330 mila euro.

In particolare - spiega Palazzo Donini - 83.960 euro andranno al Comune di Terni, 184.440 a Narni, 31.840 a Baschi, 17.280 ad Alviano e 12.480 euro a Cerreto di Spoleto.

"L'avviso - ha detto Paparelli - deriva dalla legge regionale 'n. 12 del 27 dicembre 2018' che autorizza la Giunta a destinare per il triennio 2019, 2020 e 2021, la somma complessiva di 1 milione 600 mila euro per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico".