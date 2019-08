Cotarella, vino sempre più condizionato da cambiamenti clima

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - "Le vendemmie e in generale l'intero comparto agricolo sono sempre più condizionati dai cambiamenti climatici": a dirlo è Riccardo Cotarella, produttore umbro e presidente mondiale degli enologi.

"E' sempre più difficile pronosticare qualità e quantità di un'annata, perché nell'arco di venti chilometri abbiamo scenari completamente diversi: si passa da vigneti in sofferenza per la siccità, a zone dove c'è stata anche una eccedenza di piogge.

Questo accade a livello locale e ovviamente su scala nazionale e internazionale, creando delle difficoltà enormi nell'interpretare il trattamento dei vigneti".

"Difficoltà - ha sottolineato - che non permettono più alcuna improvvisazione nel nostro mestiere". Malgrado sia complicato fare un'analisi dettagliata di quella che sarà la vendemmia 2019 in parte già iniziata, il presidente degli enologi parla mediamente di "una buona annata, anche se il raccolto in alcune zone sarà più contenuto rispetto allo scorso anno".