Stirati, interesse e attenzione per Fora

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 30 AGO - "Accogliamo con interesse e attenzione i messaggi che, in questi giorni, Andrea Fora sta inviando ad ampi settori del civismo umbro. In particolare, ci fa piacere che l'esperienza politica e amministrativa di Gubbio - insieme ad altre - sia considerata una sorta di 'laboratorio' da estendere al governo regionale". Lo afferma il sindaco della città, Filippo Stirati.

"Dal 2014 in poi - prosegue - abbiamo lavorato molto per rigenerare la politica nella nostra comunità locale, per riscoprire rapporti chiari e trasparenti con i concittadini, aprendo le porte al coinvolgimento delle migliori energie e risorse della nostra collettività: è esattamente la linea che il sindaco Filippo Stirati e la coalizione che lo sostiene vogliono portare nel dibattito sullo schieramento civico che si candida a guidare l'amministrazione regionale dell'Umbria. Guardiamo in maniera positiva ai progetti politico-amministrativi che stanno nascendo come frutto delle esperienze civiche dei vari territori umbri".