Laghi Sicuri Umbria, spesi 17 mila euro

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Dal 1 luglio al 15 agosto, per l'operazione "Laghi Sicuri - Estate 2019", in Umbria sono stati spesi quasi 17 mila euro. Sono stati destinati ad acquisti di mezzi e apparecchiature tecnologiche.

Sono stati contestati 59 illeciti amministrativi e penali e sequestrati - riferisce una nota del ministero dell'Interno - quattro beni contraffatti.

Quarantamila 40mila euro di finanziamento sono andati a Castiglione del Lago e Magione (Perugia). Questi due Comuni rientrano tra i 25 individuati e complessivamente finanziati per 500mila euro, il cui territorio è nel comprensorio dei primi dieci laghi italiani per estensione.

"Iniziative come Laghi Sicuri e Spiagge Sicure - ha commentato il ministro Matteo Salvini.- confermano l'attenzione agli enti locali e alle attività commerciali regolari. Sono orgoglioso del lavoro fatto, e soprattutto di quello che ancora faremo per la sicurezza degli italiani".