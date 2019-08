Caccia, mancano condizioni preapertura

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - "Non ci sono le condizioni per approvare la modifica al calendario venatorio per la stagione 2019/2020 preadottata dalla Giunta regionale e prevedere la preapertura della caccia, poiché non è ancora pervenuto alla Regione il parere dell'Ispra, non vincolante ma obbligatorio". È quanto rende noto l'assessore regionale alla Caccia, Fernanda Cecchini.

"Il percorso per confermare anche quest'anno i due giorni di preapertura non era semplice, come tutti sapevamo - aggiunge - tanto che non erano stati inseriti nel calendario approvato il 17 maggio scorso. In queste settimane abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre competenze, e di questo ringrazio sia gli uffici regionali sia i consiglieri regionali delle varie forze politiche non solo della maggioranza, a testimonianza del rispetto delle migliaia di cittadini umbri coinvolti dalla passione per l'attività venatoria".