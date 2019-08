(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - La Regione Umbria torna per il terzo anno consecutivo alla Mostra del cinema di Venezia, presentando stavolta il cortometraggio "Smell & Smile" di Giuseppe Gandini, che ha come soggetto principale una delle realtà più importanti e rinomate dell'intero territorio regionale: il vino.

Chiamati ad una parte da protagonisti le cantine, i filari, le strade della zona di Montefalco e i loro omologhi dei colli del Trasimeno, elementi fondamentali di quelle terre preziose nelle quali si ricavano il Sagrantino, il Rosso di Montefalco, il Gamay.

Per il Presidente della Giunta regionale, Fabio Paparelli, "la presenza dell'Umbria a Venezia con 'Smell & Smile' è una testimonianza dell'efficacia del mezzo cinematografico per promuovere le eccellenze dei territori e mi auguro - ha aggiunto - sia di buon auspicio per la nostra Film Commission".