Sisma, recuperate tele in chiesa Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - Recuperate alcune tele e parti di un altare policromo durante le operazioni di messa in sicurezza della ex-chiesa della Misericordia a Norcia. Chiesa crollata insieme al campanile in seguito alla scossa di terremoto del 30 ottobre 2016. A darne notizia è l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria attraverso il proprio sito web. La ex chiesa della Misericordia, comunemente detta di Santa Rita, sorge al centro della città, in piazza Garibaldi, e all'interno custodiva arredi, suppellettili ed opere d'arte dei comuni della Valnerina scampati al terremoto del 1979.

Dopo le ripetute scosse di terremoto del 26 ottobre 2016 la maggior parte delle opere d'arte custodite all'interno erano state trasportate al sicuro al deposito di Santo Chiodo di Spoleto. L'edificio presentava una facciata settecentesca e, all'interno, ricchi altari lignei coevi, soffitto e stalli lignei. Alla chiesa era annesso un antico ospedale gestito dai confratelli della Misericordia.