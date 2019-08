Ferito con forbici in stazione Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 29 AGO - Un uomo è stato ferito ad una mano con un paio di forbici alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Due le denunce della polizia, intervenuta sul posto per le indagini sull'accaduto.

A dare l'allarme è stato l'addetto alle pulizie che entrando nei bagni pubblici ha trovato il ferito con la mano insanguinata. Giunti sul posto i poliziotti hanno notato un uomo che alla loro vista ha lasciato cadere dalle mani un paio di forbici e, saltando dalla banchina, ha cominciato a correre, facendo perdere le sue tracce. L'uomo, un tunisino di 31 anni presto identificato dalla polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere. Le forbici sottoposte a sequestro, erano in acciaio, con lame lunghe dieci centimetri con rilievi raffiguranti draghi e pavoni. Anche il ferito è stato identificato in un marocchino di 38 anni, già destinatario di un foglio di via dal comune di Assisi. Per lui è scattata la denuncia per inosservanza del provvedimento del questore.



