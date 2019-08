Cambiamo sostiene la candidata Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - "Cambiamo! è pronta per la campagna elettorale in Umbria e determinata ad appoggiare nello sforzo di dare un futuro alla regione la candidata Donatella Tesei, espressione della Lega e delle forze tradizionalmente appartenenti al centrodestra".

"Il nostro movimento - è detto in una nota - ha dato mandato a Pietro Laffranco di coordinare i lavori per riunire in una lista a sostegno della candidata le migliori personalità e liste civiche locali che si riconoscono nel nostro movimento". "Si tratta del primo voto dopo la costituzione a Roma di quel nuovo Governo giallo-rosso che ha sfilato agli italiani il diritto di esprimersi nelle urne, dunque l'appuntamento umbro riveste una particolare importanza non solo per i cittadini di quelle terre", osserva la nota, di Giovanni Toti.

"In quella regione - prosegue - per la prima volta abbiamo il dovere di mostrare al Paese l'alternativa possibile ad una maggioranza che si è impossessata del Parlamento senza avere il consenso".