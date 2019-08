Ricercato per rapina impropria, bloccato

Ricercato perché destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere per rapina impropria, un tunisino di 38 anni è stato arrestato a Perugia dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. E' stato anche denunciato perché trovato in possesso di oggetti da punta e da taglio.

Lo straniero è stato rintracciato insieme a due connazionali in una piazza del capoluogo umbro. Dove la polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione alla sala operativa da parte di un cittadino di "strani movimenti" da parte dei tre, risultati tutti in regola con il permesso di soggiorno. (ANSA).