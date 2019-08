Sisma, arriva la Marcia solidale Jazz

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 AGO - Anche a Norcia e Castelluccio arriva la "Marcia solidale" del "Jazz italiano per le terre del sisma". A seguire la parte artistica per l'Umbria dell'iniziativa ideata dalla Federazione nazionale del jazz, con concerti e trekking nel cuore dei territori colpiti dal terremoto, è Young Jazz. Il jazz italiano continua in questo modo il proprio cammino nelle terre del sisma. E quest'anno si mette anche in marcia per un momento d'incontro che unisce ancora di più musica, solidarietà, impegno, cultura. Animando le vie di territori feriti, anche come quelli umbri di Norcia e Castelluccio. Dal 24 al 31 agosto, il progetto prende allora la forma di un percorso di musica e trekking, un viaggio a piedi alla scoperta dell'entroterra di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, "per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma, sostenere la micro-economia locale e mantenere alta l'attenzione attraverso un cammino a passo lento, uniti dalla passione e dall'amore per il linguaggio universale della musica".