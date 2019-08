Elisoccorso per anziano cercatore tartufi

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Icaro, partito dal postazione di Fabriano, per trasferire all'ospedale di Perugia un novantenne che, lunedì 26 agosto, intorno alle ore 10, è rimasto vittima di un malore mentre con un amico si trovava in una zona impervia del comune di Citerna. I due - secondo quanto si è appreso - sembra che stessero cercando tartufi.

L'uomo, come informa una nota dell'ospedale, ha accusato un malore grave. I sanitari del 118, dopo aver fatto intervenire un'ambulanza della postazione più vicina al luogo dove si trovavano i due, valutate le difficoltà, hanno attivato l'elisoccorso che ha impiegato pochi minuti per trasportare l'anziano al Santa Maria della Misericordia dove è stato sottoposto ad una Tac per accertare l'entità della lesione cerebrale. L'uomo è in prognosi riservata. Sul posto per il recupero dell'uomo, anche una squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello e il Soccorso alpino e speleologico Umbria.