Cento appuntamento per Isola Einstein

Cento appuntamenti in tre giorni con divulgatori e scienziati da sette Paesi europei e cinque palchi all'aperto: ritorna l'Isola di Einstein, il festival di spettacoli scientifici. "Unico in Europa", come sottolineano con orgoglio gli organizzatori dell'evento in programma dal 30 agosto al primo settembre all'Isola Polvese.

Un fine settimana quindi immersi nella natura e nel cuore del lago Trasimeno, all'insegna del divertimento intelligente, con un museo interattivo a cielo aperto, eventi serali con lo storico, divulgatore e youtuber Adrian Fartade e il collettivo Lercio, l'anteprima delle Notti dei ricercatori e quella degli Avanti tutta days (il 7 e l'8 settembre a Pian di Massiano), attività e spazi dedicati al rapporto tra scienza, sport e salute con l'Einstein village.

Tra le novità del 2019, le crociere astronomiche in mezzo al lago per esplorare lo Spazio e i fenomeni più affascinanti dell'Universo e i focus sulla sostenibilità ambientale ospitati dal Centro Arpa.