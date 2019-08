Fora si dimette da Alleanza Cooperative

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Andrea Fora ha presentato le proprie dimissioni da presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane Umbria. Lo riferisce - in una nota - il vice presidente Dino Ricci.

Si fa sempre più strada quindi la candidatura per il centro sinistra di Andrea Fora a presidente della Regione, in vista del voto anticipato del prossimo 27 ottobre.

"Con l'occasione - è detto nella nota dell'Alleanza Cooperative Italiane Umbria - ribadiamo la nostra autonomia con i nostri valori, i nostri principi non negoziabili con i quali siamo disponibili al confronto, anche in vista delle prossime elezioni regionali, con tutte le forze politiche e i movimenti civici che si stanno impegnando per rilanciare il futuro della nostra regione".

"A nome dell'Ufficio Presidenza - afferma Ricci - lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni e per la sensibilità dimostrata a salvaguardia dell'identità e dell'autonomia politica delle Associazioni di rappresentanza e delle cooperative ad esse associate".