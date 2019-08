Travolto e ucciso da cisterna ribaltata

Un sessantottenne residente a Terni è morto travolto da una cisterna d'acqua in seguito al ribaltamento del rimorchio sul quale veniva trasportata e di una motozappa che lo trainava in un terreno agricolo nella zona di Terni. Sono subito intervenuti vigili del fuoco, polizia e 118 ma i soccorsi sono stati vani.

L'incidente è avvenuto a Rocca San Zenone, in un terreno agricolo particolarmente scosceso. Non ancora chiaro i motivi per i quali il mezzo si è ribaltato. L'uomo è comunque morto sul posto.

Per i rilievi è intervenuta la squadra volante della questura e la polizia scientifica.