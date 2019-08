Finita occupazione Fiorini del Consiglio

E' terminata l'occupazione di palazzo Spada da parte del consigliere comunale del gruppo misto, Emanuele Fiorini: lo comunica lui stesso dopo avere appreso che il sindaco Leonardo Latini convocherà una riunione di maggioranza.

"Ci sono voluti tre giorni e due notti di occupazione del consiglio comunale - sostiene Fiorini -, ma alla fine il sindaco ha aderito alla mia richiesta. Finalmente potremo confrontarci sulle scelte fatte e sulle scelte future per il bene della città, perché questa non è una battaglia fine a se stessa".

Il consigliere ringrazia "tutti i cittadini che in questi giorni vicini con tante attestazioni di solidarietà, il corpo della polizia locale, soprattutto gli agenti che con abnegazione hanno vigilato sulla presenza in consiglio comunale".

La decisione di occupare l'aula del consiglio di palazzo Spada era stata presa da Fiorini in segno di protesta contro il rimpasto di Giunta deciso dal sindaco.