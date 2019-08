Fatto esplodere bancomat a Foligno

E' stato fatto esplodere nella notte con il gas il bancomat di un istituto di credito in via Campagnola, a Foligno. I ladri non sono riusciti però a portare via il denaro all'interno, in base a quanto accertato dai carabinieri che indagano su quanto successo.

I malviventi hanno sfondato un finestra della banca penetrando nel locale. Hanno quindi fatto esplodere il bancomat che è stato danneggiato così come il locale. Senza comunque poter prelevare i soldi custoditi all'interno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Foligno e gli artificieri del reparto operativo di Perugia.