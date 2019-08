Cambiano responsabili parrocchie perugine

Nel mese di settembre l'Archidiocesi di Perugia - Città della Pieve procederà ad alcuni trasferimenti e nomine di sacerdoti nell'ottica di un'organizzazione pastorale "più efficiente e proficua". Lo si apprende dal bollettino diocesano Nuntium Perusinum. Queste le nomine: don Antonio Sabatini, sarà parroco nelle parrocchie di San Bartolomeo in Ponte San Giovanni, San Cristoforo in Balanzano, San Giovanni Battista in Pieve di Campo e Santa Maria Assunta in Collestrada e sarà moderatore dell'Unità pastorale 14. Il giovane neo ordinato don Giosuè Busti, studente all'Accademia Ecclesiastica di Roma, sarà vice parroco nelle parrocchie di don Antonio Sabatini, con il quale collaborerà nei momenti liberi dagli impegni accademici. Le parrocchie dell'Unità pastorale 18: San Martino in Campo, Sant'Andrea d'Agliano, San Martino in Colle, Santa Maria Rossa, Sant'Agnese in Sant'Enea, già affidate alla cura pastorale di don Antonio Sabatini verranno assegnate al sacerdote don Raffaele Zampella, il quale assume anche l'incarico di moderatore dell'Unità pastorale. Sarà affiancato in qualità di parroco in solido dal sacerdote Ilamparithi Jesuthasan don Mathy, già da viceparroco delle stesse. Le parrocchie dell'Unità pastorale 17: Santi Proto e Giacinto, San Fortunato della Collina, San Giustino in Monte Corneo e San Martino Delfico (che sarà soppressa), verranno affidate alla cura pastorale della Congregazione dei Servi delle Carità - Opera don Guanella, nella persona del giovane sacerdote don Giovanni Amico in qualità di parroco e moderatore. Don Fabrizio Crocioni verrà nominato moderatore dell'Unità pastorale 4 al posto di mons. Giuseppe Gioia, emerito, che continuerà la collaborazione pastorale con le parrocchie dell'Unità. Don Giuseppe Gioia lascia la guida della parrocchia di Santa Maria in Prepo che verrà affidata al sacerdote don Antonio Paoletti, il quale si trasferisce dalla comunità di Collestrada, collaborando con l'intera Unità pastorale in vista della realizzazione del nuovo plesso pastorale. Don Oscar Walter Huaman Bustamante, già presente nell'Unità pastorale 4, verrà nominato vice parroco delle parrocchie di San Faustino e Madonna della Misericordia in Ponte della Pietra dove già presta il suo servizio pastorale. Nell'Unità pastorale sei il sacerdote don Nicola Allevi, già parroco della chiesa di Santa Maria in Monteluce, sarà nominato parroco anche delle parrocchie di Santa Petronilla e Santa Maria Assunta in Casaglia, fino ad ora guidate dal sacerdote don Calogero di Leo. Affiancherà don Nicola Allevi, in qualità di vice parroco, il neo ordinato Giordano Commodi. Don Calogero di Leo andrà ad affiancare in qualità di parroco in solido il sacerdote don Mario Stefanoni che resterà parroco moderatore delle parrocchie dei Santi Lucia e Andrea in Cattedrale, San Fiorenzo e Santi Simone e Giuda al Carmine e Santa Maria Nuova. Padre Gabriele Cristaldini, frate minore cappuccino, verrà nominato vice parroco nella parrocchia di Santa Maria Maddalena in Cenerente, collaborando con il parroco e moderatore don Roberto Biagini. Responsabile del servizio diocesano per la tutela dei minori sarà nominato mons. Gepponi Vittorio, neo presidente del Tribunale interdiocesano umbro.