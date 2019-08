Affetto dall'Umbria per Nadia Toffa

Ha provocato commozione anche in Umbria la morte di Nadia Toffa, storica conduttrice inviata delle Iene, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Diversi i messaggi d'affatto su web.

"Ciao Nadia, Sei stata per tutti un esempio di forza e determinazione nel tuo combattere la malattia con il sorriso" ha scritto su Facebook la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi. "Sorridevi sempre - ha aggiunto -, anche quando la malattia aveva iniziato a vincere. Grazie".

"Se n'è andata un'altra grande guerriera che, come il nostro Leo, ha combattuto la malattia con il sorriso e la forza di volontà, fino all'ultimo" ha salutato Nadia Toffa sempre su Fb Avanti tutta, la onlus fondata da Leonardo Cenci, anche lui scomparso dopo una lunga lotta contro un tumore.

"Addio Nadia... hai combattuto con tutte le tue forze. Un esempio per chi come me lotta ogni giorno" il messaggio di Silvana Benigno, la mamma coraggio di Città di Castello che ha fondato "Alla faccia del cancro". (ANSA).



Data ultima modifica 13 agosto 2019 ore 12:04