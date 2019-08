Vicina scelta candidato c-d per Regione

Potrebbe arrivare a breve il nome del candidato unitario del centro-destra alla presidenza della Regione Umbria. Tra martedì e mercoledì è infatti in programma l'incontro tra i leader di Lega, FdI e Forza Italia.

Per l'on. Raffaele Nevi, deputato ed esponente di FI, "nulla è scontato". "Nel vertice - ha detto all'ANSA - i leader discuteranno delle strategie generali per il Governo del Paese e di tutte le Regioni che andranno al voto, compresa l'Umbria. E' possibile che venga indicato il nome fatto dalla Lega, Donatella Tesei, o che ci siano novità. Tutto è aperto".

L'on. Nevi si è soffermato sulle ultime vicende del Pd umbro.

"Lo scontro tra correnti all'interno del Partito - ha sottolineato - si è trasferito in quel mondo civico che è stato sempre vicino e organico. Tutti fanno ora gli illibati della società civile ma in realtà si tratta dei soliti nomi. I problemi del Pd rimangono ben presenti. Andare a casa e fare un pò di opposizione - ha concluso l'on. Nevi - farà bene a tutti".