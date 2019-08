Infermiera salva ragazza in spiaggia

Un'infermiera del 118 di Perugia è intervenuta per salvare con il massaggio cardiaco una ragazza che aveva rischiato di annegare in mare a Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino, dove entrambe erano in vacanza.

L'adolescente è stata avvistata dal personale di servizio di una struttura ricettiva. Una volta portata a riva, l'infermiera, con lunga esperienza maturata all'ospedale di Perugia, ha iniziato il massaggio cardiaco. Gli operatori del 118 locale sopraggiunti in spiaggia hanno poi trasportato la ragazza all'ospedale di Ancona.

L'infermiera perugina - come riferisce una nota dell'ospedale - ha informato di quanto accaduto il responsabile infermieristico della centrale regionale del 118 Giampaolo Doricchi che si è messo in contatto con i colleghi del capoluogo marchigiano. Dai quali ha appreso che l'adolescente è stata ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi. (ANSA).



