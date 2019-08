Ferisce il padre, i due genitori fuggono

(ANSA) - PERUGIA, 9 AGO - Le ripetute richieste di denaro, minacce, violenze e vessazioni psicologiche da parte del proprio figlio adottivo, trentenne di origini macedoni, hanno costretto una anziana coppia di coniugi folignati a fuggire letteralmente dalla propria abitazione, dormendo per varie notti in macchina.

E' successo dopo che il giovane, afferrato un oggetto contundente, lo ha utilizzato come un pugnale ferendo al collo l'anziano padre.

Il giovane uomo, dimesso di recente dal carcere, dove si trovava sempre per reati di matrice violenta, aveva ottenuto il perdono dai propri genitori i quali lo avevano accolto nuovamente in casa.

Ben presto, anche a causa - spiega la polizia - dell'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol, richieste di denaro sempre più frequenti, minacce di morte ripetute e violente percosse hanno spesso costretto la coppia a chiudersi a chiave all'interno della camera da letto durante la notte. Il punto di non ritorno, come detto, è stato il ferimento al collo del padre.