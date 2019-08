Un'opera ispirata a delitto Avetrana

C'è anche il delitto di Avetrana (l'omicidio di Sarah Scazzi per il quale sono state definitivamente condannate la cugina e la zia, Sabrina Misseri e Cosima Serrano) tra i "tanti fatti di cronaca" dai quali è "liberamente tratta" l'opera il "Re di donne" prodotta dal Teatro lirico sperimentale di Spoleto. Dove andrà in scena, al Caio Melisso, il 6, 7 e 8 settembre.

Lo spettacolo è affidato al compositore britannico John Palmer, con la regia di Alessio Pizzech e la direzione di Vittorio Parisi mentre autrice del libretto è la giornalista e autrice Cristina Battocletti. Interpreti i cantanti del Lirico sperimentale accompagnati dall'Ensemble strumentale.

"L'intreccio morboso che lega i personaggi che vivono in una città di provincia della Toscana - spiega il Teatro spoletino - esploderà in un cruento femminicidio".

"L'opera non è solo polvere e passato ma anche creazione contemporanea collegata con la cronaca" ha detto all'ANSA il direttore del Teatro, Claudio Lepore.