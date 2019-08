Ad Assisi i funerali di Alberto Sironi

L'Umbria piange Alberto Sironi. Il regista della serie tv 'Montalbano' è morto infatti ad Assisi, dove si svolgeranno anche i funerali (mercoledì 7 agosto a San Rufino), città che lo aveva accolto e dove viveva con la moglie assisana Lucia Fiumi, sposata nel 2016.

Sironi, 79 anni, aveva scelto l'Umbria sia per amore ma anche per viverci. La scintilla per entrambi (Lucia Fiumi è l'organizzatrice della stagione della musica d'autore Tournè e dell'evento Suoni Controvento) è scoccata mentre i due erano coinvolti in una giuria per il Calendimaggio ad Assisi.

"Quello che non è stato ancora raccontato - diceva Sironi parlando dell'Umbria - è la sua gente. Bisogna raccontarla perché questo ancora nel cinema non c'è. Gli umbri sono un popolo particolare che sembra chiuso, ma non è vero. Ho trovato gente meravigliosa tanto da aver conosciuto una donna umbra e la vita per me è poi cambiata".

"Ciao amore mio", è il commento lasciato dalla moglie per un saluto su Facebook con una foto insieme.