Incidente Montecastrilli,ferito migliora

(ANSA) - TERNI, 30 LUG - E' stata sciolta la prognosi per uno dei due giovani rimasti gravemente feriti nell'incidente avvenuto alle prime ore di sabato, a Montecastrilli, nel quale sono morti altri due amici che erano nella stessa auto e con i quali stavano rientrando a casa dopo una serata in discoteca.

Il 20enne - riferisce una nota dell'azienda Santa Maria di Terni - nella giornata di lunedì è stato trasferito nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 45 giorni.

Rimane invece riservata la prognosi per l'altro giovane, di 25 anni, ancora ricoverato in Rianimazione in condizioni cliniche stazionarie. Domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, a Terni, si svolgeranno nel frattempo i funerali di Catalin Iuoras, il 19enne di origine romena tra le due vittime dell'incidente. Nei giorni scorsi, con il consenso della famiglia, i medici del Santa Maria hanno proceduto all'espianto delle cornee del giovane.