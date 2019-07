Bando per iniziative imprenditoriali

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Sarà pubblicato mercoledì 31 luglio nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l'avviso a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali in attuazione della legge 14 febbraio 2018 n.1 Capo VI "Autoimpiego e creazione d'impresa", contenente le modalità e i criteri per la presentazione delle domande e provvisto di una dotazione finanziaria che ammonta a 1.350.000 euro.

L'avviso - spiega Fabio Paparelli, presidente della Regione Umbria - dedica un'attenzione particolare a quella generazione che aveva 20/25 anni quando è iniziata la crisi economica, ma che ancora ne paga gli effetti. Per questo abbiamo previsto la riserva del 25% delle risorse disponibili, pari a 405mila euro, per quanto riguarda il sostegno all'autoimpiego e alla creazione di impresa da parte di coloro che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto 35 anni. Abbiamo compiuto una scelta politica netta".