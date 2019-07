Pietre contro sede Corriere dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Sono in corso accertamenti da parte della polizia su un episodio avvenuto la scorsa notte ai danni della sede perugina del Corriere dell'Umbria, contro la quale sono state lanciate alcune pietre.

I presunti responsabili, che sarebbero stati ripresi da telecamere di videosorveglianza, sarebbero due individui che, secondo una prima ricostruzione - come confermato all'ANSA dal Corriere e come scritto nell'edizione online dello stesso giornale - sono arrivati con una moto e si sono poi avvicinati alla sede del quotidiano, in via Pievaiola, con il volto coperto da caschi integrali. Hanno quindi lanciato alcune pietre contro le vetrate, in parte rimaste danneggiate. Una delle ipotesi degli investigatori - ha spiegato il direttore del Corriere dell'Umbria, Davide Vecchi - è che si sia trattato di un atto intimidatorio. La questura ha confermato l'accaduto all'ANSA, spiegando che le indagini sono in corso e non si esclude alcuna possibilità.