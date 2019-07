Via immatricolazioni Università Perugia

Al via le immatricolazioni all'Università degli Studi di Perugia, con le procedure aperte dal primo agosto e al 21 ottobre per i corsi di laurea di primo livello e per quelli a ciclo unico ad accesso libero.

L'ateneo ha spiegato che la domanda va compilata e presentata interamente on-line direttamente da casa o recandosi presso il Punto immatricolazioni di Perugia e Terni.

Il Manifesto degli Studi e tutte le informazioni utili al fine di fare correttamente l'operazione sono disponibili sul sito internet dell'Università.

Procedure specifiche - è detto in un comunicato dell'Università - sono previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale di durata biennale (iscrizioni consentite sino al 28 febbraio 2020) e, soprattutto, per quelli ad accesso programmato.