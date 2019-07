Ricci, a oggi voto Regione 24 novembre

In Umbria le elezioni per la presidenza della Regione si terranno il 24 novembre: a sostenerlo è Claudio Ricci, consigliere regionale che ha già annunciato la sua candidatura. A suo avviso questa data emerge dal verbale della Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

"Nella pubblica amministrazione - afferma Ricci - 'si parla per atti' e questo è l'unico a oggi definito (seppur in modo indicativo). Il resto è da considerare 'creatività politica estiva'. L'atto effettivo, che fisserà formalmente la data, è un Decreto (monocratico) del presidente della Giunta regionale, oggi facente funzione (da definire entro agosto). Come ogni atto sarà ricorribile, da chi lo vorrà, nei termini di legge al Tar dell'Umbria. Questa la situazione reale e concreta".