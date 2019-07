Prosegue svuotamento Basilica Norcia

Il secondo stralcio per la messa in sicurezza interna e svuotamento delle macerie dalla Basilica di San Benedetto, a Norcia, terminerà il 9 agosto. A dirlo all'ANSA è la soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, Marica Mercalli. La quale si augura che ci sia "la possibilità di non fermare neppure per un giorno il cantiere e quindi procedere direttamente al terzo stralcio così da completare la rimozione dei detriti, per poi dare avvio alla fase della ricostruzione".

In tal senso è già fissato un incontro, per l'8 agosto, con Paolo Iannelli, soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma.

Intanto Mercalli si è soffermata su alcuni interventi compiuti nelle ultime settimane. "Abbiamo già disintegrato - ha detto - due grandi blocchi che erano venuti giù dal campanile.

Ma adesso è fondamentale arrivare alla cripta per capire il reale danno causato dal sisma in questa zona della chiesa, visto che lì abbiamo già avuto modo di appurare che si è verificato uno sfondamento".