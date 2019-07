Piano ospedale Terni su liste attesa

Deliberato dall'azienda ospedaliera di Terni il piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021.

Oltre all'incremento delle prestazioni già erogate, prevede anche l'ottimizzazione dell'offerta attraverso azioni comuni e condivise sul territorio con la Usl Umbria 2.

Verrà potenziato - spiega una nota dell'Azienda - il cosiddetto 'percorso di tutela', cioè la presa in carico dell'assistito da parte del back-office del cup se in fase di prenotazione la prestazione non risultasse disponibile nei tempi richiesti, inoltre il Santa Maria ha attivato la presa in carico del paziente da parte dello specialista e del servizio. Questo passaggio ha comportato anche l'attivazione di postazioni di prenotazione presso alcuni servizi ospedalieri, come oncologia e cardiologia.

Come riportato dal piano regionale, quella di Terni è l'Azienda di riferimento anche per il distretto di Narni-Amelia per alcune particolari prestazioni come la risonanza magnetica.